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В Швеции задержали подозреваемого в подготовке теракта

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 13:45
В Швеции задержали подозреваемого в подготовке теракта
Иллюстративное фото (sakerhetspolisen.se)

Силовики считают, что у подозреваемого были международные связи

Служба государственной безопасности Швеции (SAPO) задержала подозреваемого в подготовке теракта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

В SAPO заявили, что подготовка к совершению террористического акта продолжалась некоторое время. Силовики считают, что у подозреваемого были международные связи. Имя подозреваемого не называют.

Напомним, 21 октября сотрудники SAPO арестовали подозреваемого иранского шпиона, который планировал политическое убийство на территории Дании. Норвежский гражданин иранского происхождения был арестован в Гетеборге в рамках совместной операции, проведенной датскими и норвежскими спецслужбами.

До этого в Министерстве иностранных дел Дании во вторник, 30 октября, приняли решение отозвать своего посла в Иране Дневные Аннана для консультаций.

Как сообщалось, глава датской разведки Финн Борх Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала осуществить теракт на территории Дании.

Нападение планировалось в отношении лидера датского филиала Арабского движения борьбы за освобождение "Ахвази". Андерсен отметил, что дело является очень необычным и серьезным и подчеркнул, что подобные вещи неприемлемы на территории Дании.

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