У США оголосили вирок канадцеві, який планував теракт в метро Нью-Йорка

Фото: метро в Нью-Йорку (youtube.com)

Каанадец від імені "Исламкого держави

У Сполучених Штатах Америки суд призначив 40 років ув'язнення громадянину Канади Абдулрахману Ель Бахнасаві, планував теракти в США,в тому числі - в метро Нью-Йорка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Південного округу Нью-Йорка.

Наголошується, що Абдулрахман Ель Бахнасаві збирався діяти від імені терористичного угруповання "Ісламська держава (ІД)".

"Ель Бахнасаві, громадянин Канади, планував привести в дію вибухові пристрої на Таймс-сквер і системі метро Нью-Йорка, а також розстріляти мирних жителів на концертах в ім'я ІД", - зазначає прокуратура.

Ель Бахнасаві був затриманий у травні 2016 в Нью-Джерсі. Канадець придбав необхідні для створення вибухового пристрою матеріали. В електронній переписці зі спільниками, яких у канадця було двоє, він заявляв, що "американці заслуговують атак". Свої майбутні теракти він порівнював з "другим 11 вересня".

Після відбування 40 років ув'язнення та звільнення Ель Бахнасаві перебуватиме під довічним наглядом.

Нагадаємо, терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Страсбурзі (Франція), який стався у вівторок увечері, 11 грудня, на різдвяному ярмарку. Внаслідок теракту загинули 5 осіб.