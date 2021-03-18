США не выдвигали условий Зеленскому: разговор с Байденом обязательно будет

"Звонок будет. Мы уверены в этом. Президент Байден четко заявил о своей приверженности отношениям со всем миром и подтвердил, что является верным другом Украины", - отметил Лангенкамп.

По его словам, нынешняя администрация США уже уделила много внимания Украине. Он также напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен лично заинтересован во взаимодействии с украинской стороной. В течение февраля он беседовал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а министр обороны США Ллойд Остин - с украинским коллегой Андреем Тараном.

"Белый дом и Блинкен подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины заявлениями по поводу 7-й годовщины незаконной аннексии Крыма. Администрация Байдена уже взяла на себя обязательство участвовать в Крымской платформе", - подчеркнул Лангенкамп.

Кроме того, помощь США не ослабевает и 5 марта Вашингтон объявил об очередном транше на 125 млн долларов для поддержки в сфере безопасности. Представитель посольства отметил, что новой администрации еще нужно время, чтобы обустроиться, и прямо сейчас президент Байден сосредоточен на внутренних проблемах, в том числе, на борьбе с пандемией.

Он также отрицает, что США выдвигали какие-либо требования президенту Зеленскому.

"Украина является партнером, и в соответствии с нашими отношениями со всеми нашими партнерами мы не выдвигаем требований и не ставим условий. Мы воодушевлены тем, что Зеленский в последние недели предпринимает решительные действия против зловредных интересов, которые тянут Украину вниз", - добавил он.