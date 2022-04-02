США выделяют дополнительную военную помощь Украине на 300 млн долларов, - Пентагон

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США выделяют дополнительную военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу вечером, что снаряжение в новом пакете включает в себя ракетные системы с лазерным наведением, беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, приборы ночного видения и боеприпасы.

Также включены медицинские принадлежности, полевое оборудование и запасные части. Кирби сказал, что новый пакет «представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей» Украине, а не поставку оборудования, взятого из военных запасов США.

"Министерство обороны Соединенные Штаты выделят до 300 миллионов долларов США помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины", - говорится в официальном заявлении Кирби.