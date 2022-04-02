UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США выделяют дополнительную военную помощь Украине на 300 млн долларов, - Пентагон

Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США выделяют дополнительную военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу вечером, что снаряжение в новом пакете включает в себя ракетные системы с лазерным наведением, беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, приборы ночного видения и боеприпасы.

Также включены медицинские принадлежности, полевое оборудование и запасные части. Кирби сказал, что новый пакет «представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей» Украине, а не поставку оборудования, взятого из военных запасов США.

"Министерство обороны Соединенные Штаты выделят до 300 миллионов долларов США помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины", - говорится в официальном заявлении Кирби.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал его о статусе переговоров с РФ.

Украинский и американский лидеры обсудили усилия США в оказании помощи Украине и влияние на оборону предоставленного украинской стороне вооружения. В свою очередь Байден сообщил о планах предоставить Украине прямую бюджетную помощь на 500 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине