США планируют предоставить Украине 500 млн долларов помощи

Сегодня, 30 марта, состоялся телефонный разговор между президентами США и Украины. Байден сообщил Зеленскому, что США намерены направить Украине 500 млн долларов прямой бюджетной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Во время телефонного разговора Зеленский и Байден обсудили оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, а также навязывание России суровой цены за ее жестокую агрессию против Украины.

Кроме того, президент Байден сообщил президенту Зеленскому, что Соединенные Штаты намерены предоставить украинскому правительству 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи. Он также рассмотрел дополнительные санкции и гуманитарную помощь, о которых было объявлено на прошлой неделе.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о ходе переговоров между Россией и Украиной.