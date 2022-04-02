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США виділяють додаткову військову допомогу Україні на 300 млн доларів, - Пентагон

Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США виділяють додаткову військову допомогу Україні в розмірі 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив у п'ятницю ввечері, що спорядження в новому пакеті включає в себе ракетні системи з лазерним наведенням, безпілотні літальні апарати, бронетехніку, прилади нічного бачення і боєприпаси.

Також включені медичні приналежності, Польове обладнання та запасні частини. Кірбі сказав, що новий пакет "являє собою початок процесу укладення контрактів на надання нових можливостей" Україні, а не поставку обладнання, взятого з військових запасів США.

"Міністерство оборони Сполучені Штати виділять до 300 мільйонів доларів США допомоги безпеці, щоб підтримати оборонні здібності України", - йдеться в офіційній заяві Кірбі.

Раніше президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом поінформував його про статус переговорів з РФ.

Український та американський лідери обговорили зусилля США в наданні допомоги Україні та вплив на оборону наданого українській стороні озброєння. У свою чергу Байден повідомив про плани надати Україні пряму бюджетну допомогу на 500 млн доларів.

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