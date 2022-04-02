США виділяють додаткову військову допомогу Україні на 300 млн доларів, - Пентагон

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США виділяють додаткову військову допомогу Україні в розмірі 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив у п'ятницю ввечері, що спорядження в новому пакеті включає в себе ракетні системи з лазерним наведенням, безпілотні літальні апарати, бронетехніку, прилади нічного бачення і боєприпаси.

Також включені медичні приналежності, Польове обладнання та запасні частини. Кірбі сказав, що новий пакет "являє собою початок процесу укладення контрактів на надання нових можливостей" Україні, а не поставку обладнання, взятого з військових запасів США.

"Міністерство оборони Сполучені Штати виділять до 300 мільйонів доларів США допомоги безпеці, щоб підтримати оборонні здібності України", - йдеться в офіційній заяві Кірбі.