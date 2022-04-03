UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам

Фото: постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Соединенные Штаты Америки выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам. Средства также пойдут на программы и оборудование для пограничного контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодня я смогла воочию увидеть, как ваше правительство и молдавский народ объединились, чтобы принять украинских беженцев - большинство из них женщины и дети, - которые были вынуждены бросить все, что у них есть, и людей, которых они любят, чтобы бежать в безопасное место", - заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы.

Финансирование также поддержит ключевые направления работы Конференции по поддержке Молдовы, которая состоится 5 апреля в Берлине.

Напомним, Молдова приняла несколько десятков тысяч украинских беженцев, в стране даже запустили специальный портал для помощи украинцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиМолдоваБеженцы