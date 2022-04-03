США выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам

Соединенные Штаты Америки выделят Молдове 50 млн долларов для помощи украинским беженцам. Средства также пойдут на программы и оборудование для пограничного контроля.

"Сегодня я смогла воочию увидеть, как ваше правительство и молдавский народ объединились, чтобы принять украинских беженцев - большинство из них женщины и дети, - которые были вынуждены бросить все, что у них есть, и людей, которых они любят, чтобы бежать в безопасное место", - заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы.

Финансирование также поддержит ключевые направления работы Конференции по поддержке Молдовы, которая состоится 5 апреля в Берлине.