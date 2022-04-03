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США виділять Молдові 50 млн доларів для допомоги українським біженцям

Фото: постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Сполучені Штати Америки виділять Молдові 50 млн доларів для допомоги українським біженцям. Кошти також підуть на програми та обладнання для прикордонного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сьогодні я змогла на власні очі побачити, як ваш уряд і молдавський народ об'єдналися, щоб прийняти українських біженців - більшість з них жінки і діти, - які були змушені кинути все, що у них є, і людей, яких вони люблять, щоб втекти в безпечне місце", - заявила постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Молдови.

Фінансування також підтримає ключові напрямки роботи конференції з підтримки Молдови, яка відбудеться 5 квітня в Берліні.

Нагадаємо, Молдова прийняла кілька десятків тисяч українських біженців, в країні навіть запустили спеціальний портал для допомоги українцям.

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Сполучені Штати АмерикиМолдоваБіженці