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США выделят миллиард долларов Северной Африке и Ближнему Востоку, - Reuters

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США выделят миллиард долларов на борьбу с голодом в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В издании отмечают, что президент США Джо Байден анонсирует финансовую помощь для Северной Африки и Ближнего Востока уже сегодня, 16 июля, во время Арабского саммита.

При этом ожидается, что во время саммита Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовская Аравия, в течение следующих двух лет выделят 3 миллиарда долларов на проекты партнерства с США в глобальной инфраструктуре и инвестициях.

Помимо шести государств Персидского залива в саммите также будут участвовать Египет, Иордания и Ирак.

Стоит заметить, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки возникла высокая вероятность массового голода из-за блокады Россией экспорта украинского зерна по морю.

Напомним, ранее президент Африканского союза Маки Салл заявил, что в случае, если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент.

Также мы писали, что Европейский союз выделил африканским странам финансовую помощь в размере 1,8 млрд евро. Средства пойдут на борьбу с голодом.

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