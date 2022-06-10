Без украинской пшеницы Африку ждет очень серьезный голод, - президент Африканского союза

В случае, если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент. Об этом заявил президент Сенегала Маки Салл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он также призвал Россию и Украину обеспечить безопасный проход судов с пшеницей из украинских портов. Салл возлагает серьезные надежды в разрешении кризиса продовольствия на ООН, которая должна взять на себя главную роль в переговорах.

Напомним, ранее стало известно, что Салл после посещения России планировал приехать в Киев, но новых деталей о его визите пока не сообщалось.

Также мы писали, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, наиболее действенный способ для разблокирования украинских портов - сопровождение кораблей под военным конвоем стран партнеров. Это одна из самых больших гарантий безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.