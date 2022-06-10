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Без украинской пшеницы Африку ждет очень серьезный голод, - президент Африканского союза

Новина українською →
Дакар, Пятница 10 июня 2022 00:49
Без украинской пшеницы Африку ждет очень серьезный голод, - президент Африканского союза Фото: президент Сенегала Маки Салл (EPA)
Автор: Константин Широкун

В случае, если экспорт пшеницы из Украины не возобновится, Африка окажется в ситуации очень серьезного голода, который может дестабилизировать континент. Об этом заявил президент Сенегала Маки Салл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он также призвал Россию и Украину обеспечить безопасный проход судов с пшеницей из украинских портов. Салл возлагает серьезные надежды в разрешении кризиса продовольствия на ООН, которая должна взять на себя главную роль в переговорах.

Напомним, ранее стало известно, что Салл после посещения России планировал приехать в Киев, но новых деталей о его визите пока не сообщалось.

Также мы писали, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, наиболее действенный способ для разблокирования украинских портов - сопровождение кораблей под военным конвоем стран партнеров. Это одна из самых больших гарантий безопасности.

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ООН Сенегал продовольственный кризис
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