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США виділять мільярд доларів Північній Африці і Близькому Сходу, - Reuters

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США виділять мільярд доларів на боротьбу з голодом у країнах Близького Сходу та Північної Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У виданні зазначають, що президент США Джо Байден анонсує фінансову допомогу для Північної Африки та Близького Сходу вже сьогодні, 16 липня, під час Арабського саміту.

При цьому очікується, що під час саміту Рада співробітництва арабських країн Перської затоки, до якої входять Бахрейн, Катар, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Оман і Саудівська Аравія, протягом наступних двох років виділять 3 мільярди доларів на проекти партнерства з США в глобальній інфраструктурі та інвестиціях.

Крім шести держав Перської затоки в саміті також братимуть участь Єгипет, Йорданія та Ірак.

Варто зауважити, що в країнах Близького Сходу і Північної Африки виникла висока ймовірність масового голоду через блокаду Росією експорту українського зерна морем.

Нагадаємо, раніше президент Африканського союзу Макі Салл заявив, що в разі, якщо експорт пшениці з України не відновиться, Африка опиниться в ситуації дуже серйозного голоду, який може дестабілізувати континент.

Також ми писали, що Європейський союз виділив африканським країнам фінансову допомогу в розмірі 1,8 млрд євро. Кошти підуть на боротьбу з голодом.

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