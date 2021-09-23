США выделят Израилю 1 млрд долларов на "Железный купол"

Палата представителей США проголосовала в четверг за закон о выделении Израилю 1 миллиарда долларов для поддержки его системы противоракетной обороны "Железный купол". Решение было принято большинством голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Законопроект предусматривает выделение Израилю 1 миллиард долларов на замену ракет-перехватчиков, использованных во время майского конфликта.

Решение было принято 420 голосами, против проголосовали 9, а двое не присутствовали в зале во время голосования.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поблагодарил американцев за помощь.

"Спасибо всем членам Палаты представителей США, как от демократов, так и от республиканцев, за их безоговорочную поддержку Израиля и приверженность его безопасности. Те, кто пытается оспорить эту поддержку, получили сегодня громкий ответ", - заявил Бенеетт.