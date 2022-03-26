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США виділять Україні додаткові 100 млн доларів на посилення цивільної безпеки

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Субота 26 березня 2022 22:16
США виділять Україні додаткові 100 млн доларів на посилення цивільної безпеки Фото: Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен анонсував новий пакет фінансової допомоги Україні для протистояння агресивній війні РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

Сполучені Штати виділять додаткові 100 млн доларів допомоги сфері цивільної безпеки. Надання коштів підтвердив американський держсекретар.

"Допомога включатиме бронетехніку та обладнання для Державної прикордонної служби України та Національної поліції, які перебувають на передовій, рятуючи жертів і надаючи захист мирним мешканців від жорстокого нападу Путіна", – заявив Блінкен.

Нагадаємо, що Білий дім додатково пояснив слова Байдена про неможливість для Путіна залишатися при владі.

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