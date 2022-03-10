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США выделит Украине почти 14 млрд долларов военной и гуманитарной помощи

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Четверг 10 марта 2022 06:15
США выделит Украине почти 14 млрд долларов военной и гуманитарной помощи Конгресс США (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Палата представителей США проголосовала за выделение Украине 13,6 млрд долларов. Таким образом конгресс решил поддержать Украину, которая воюет с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Палата представителей США приняла законопроект о государственном финансировании с выделением Украине помощи в размере 13,6 млрд долларов. Конгресс спешил проголосовать большой и важный документ о выделении средств Украине до конца текущей недели, потому что в пятницу истекает срок принятия решений по государственному финансированию.

Около 6,5 млрд из этой суммы выделено Пентагону на военную помощь Украине, а остальное - другим ведомствам на гуманитарную и экономическую помощь.

Эта помощь – часть законопроекта о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год. Своевременное одобрение бюджета поможет правительству США избежать очередного "шатдауна" - временного прекращения работы всех правительственных структур. В Сенате по проекту бюджета еще не голосовали, но ожидается, что он будет одобрен.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина контактирует с МАГАТЭ по захваченной Чернобыльской атомной станции.

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