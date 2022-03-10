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США виділить Україні майже 14 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги

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Четвер 10 березня 2022 06:15
США виділить Україні майже 14 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги Конгрес США (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Палата представників США проголосувала за виділення Україні 13,6 млрд доларів. Таким чином Конгрес вирішив підтримати Україну, яка воює з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Палата представників США прийняла законопроект Про державне фінансування з виділенням Україні допомоги в розмірі 13,6 млрд доларів. Конгрес поспішав проголосувати великий і важливий документ про виділення коштів Україні до кінця поточного тижня, тому що в п'ятницю закінчується термін прийняття рішень щодо державного фінансування.

Близько 6,5 млрд з цієї суми виділено Пентагону на військову допомогу Україні, а решта - іншим відомствам на гуманітарну та економічну допомогу.

Ця допомога-частина законопроекту про фінансування федерального уряду на 2022 фінансовий рік. Своєчасне схвалення бюджету допоможе уряду США уникнути чергового "шатдауну" - тимчасового припинення роботи всіх урядових структур. У Сенаті за проектом бюджету ще не голосували, але очікується, що він буде схвалений.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна контактує з МАГАТЕ по захопленій Чорнобильській атомній станції.

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