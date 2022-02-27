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США выделили украинцам 54 млн долларов гуманитарной помощи

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 16:09
США выделили украинцам 54 млн долларов гуманитарной помощи Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму 54 млн долларов. Деньги будут выделены для пострадавших от российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Блинкена в Twitter.

"США предоставляют народу Украины дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти 54 миллиона долларов. Эта помощь позволяет гуманитарным организациям поддерживать уже нуждающихся граждан Украины и тех, кто недавно пострадал от неспровоцированного и неоправданного нападения России", - написал он.

Напомним, Украина рассчитывает на финансовую поддержку десятка стран для стабильной работы ее экономики и банковской системы. Центральный банк Польши выделил на условиях валютного свопа Нацбанку Украины почти 1 млрд долларов на поддержку резервов.

США также заявили о планах предоставить Украине финансовую поддержку, часть которой будет израсходована на нужды обороны. О готовности выделить финансирование говорили также власти Франции, Германии и других стран ЕС.

Кроме того, Нацбанк и Минфин просят МВФ представить Украине экстренное финансирование для поддержки в условиях военного положения.

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