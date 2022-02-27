США виділили українцям 54 млн доларів гуманітарної допомоги

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму 54 млн доларів. Гроші будуть виділені для постраждалих від російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Блінкена в Twitter .

"США надають народу України додаткову гуманітарну допомогу на суму майже 54 мільйони доларів. Ця допомога дозволяє гуманітарним організаціям підтримувати вже нужденних громадян України і тих, хто нещодавно постраждав від неспровокованого і невиправданого нападу Росії", - написав він.

Нагадавши, Україна розраховує на фінансову підтримку десятка країн для стабільної роботи її економіки і банківської системи. Центральний банк Польщі виділив на умовах валютного свопу Нацбанку України майже 1 млрд доларів на підтримку резервів.

США також заявили про плани надати Україні фінансову підтримку, частина якої буде витрачена на потреби оборони. Про готовність виділити фінансування говорили також влада Франції, Німеччини та інших країн ЄС.

Крім того, Нацбанк і Мінфін просять МВФ представити Україні екстрене фінансування для підтримки в умовах воєнного стану.