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США выделили Украине еще 155 млн долларов: на что пойдут деньги

Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов. Средства выделяются через Агентство по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

Как отмечается в сообщении, дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда вопросов в различных сферах развития Украины, к которым, в частности, относятся:

Поддержка роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев - 34 млн долларов.

  • поддержка восстановления Украины после пандемии COVID-19 с помощью улучшения качества основных медицинских услуг для украинцев;
  • повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли;
  • оказание помощи в развитии земельного рынка.

Совершенствование мер по противодействию коррупции - 14 млн долларов.

  • поддержка реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институций;
  • уменьшение объемов коррупционных действий в сфере охраны здоровья и предоставлении Украине помощи в закупки жизненно необходимых лекарственных средств;
  • поддержка дальнейшего развития платформ электронного управления.

Противодействие российской агрессии - 63 млн долларов.

  • защита прав человека и обеспечение доступа к правосудию украинцам, которые пострадали от агрессии, которую поддерживает Кремль в Крыму и на Донбассе;
  • снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы;
  • расширение доступа граждан к качественной и объективной информации с целью противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации, поддержка евроинтеграции и усиление демократических процессов в Украине.

Укрепление демократии и управления - 44 млн долларов.

  • расширение судебной реформы;
  • укрепление вновь созданных объединенных территориальных громад;
  • поощрение молодежного лидерства и инноваций.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине. Они пойдут на улучшение ситуации в сфере безопасности.

Напомним, в апреле Украина попросила США расширить программу обучения своих военных американскими инструкторами в регионах.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипомощьUSAID
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