США выделили Украине еще 155 млн долларов: на что пойдут деньги

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов. Средства выделяются через Агентство по международному развитию (USAID).
Об этом сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
Как отмечается в сообщении, дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда вопросов в различных сферах развития Украины, к которым, в частности, относятся:
Поддержка роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев - 34 млн долларов.
Совершенствование мер по противодействию коррупции - 14 млн долларов.
Противодействие российской агрессии - 63 млн долларов.
Укрепление демократии и управления - 44 млн долларов.
Как сообщало РБК-Украина, в апреле Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине. Они пойдут на улучшение ситуации в сфере безопасности.
Напомним, в апреле Украина попросила США расширить программу обучения своих военных американскими инструкторами в регионах.