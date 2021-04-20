США виділили Україні ще 155 млн доларів: на що підуть кошти

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів. Кошти виділяються через Агентство з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
Як зазначається в повідомленні, додаткові ресурси будуть використані в цьому році для вирішення низки питань у різних сферах розвитку України, до яких, зокрема, належать:
Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров'я українців - 34 млн доларів.
Вдосконалення заходів із протидії корупції - 14 млн доларів.
Протидія російській агресії - 63 млн доларів.
Зміцнення демократії та врядування - 44 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Конгрес США схвалив виділення додаткових 150 млн доларів допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації у сфері безпеки.
Нагадаємо, у квітні Україна попросила США розширити програму навчання своїх військових американськими інструкторами в регіонах.