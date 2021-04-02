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США выделили Украине 2 млрд долларов на безопасность за время войны на Донбассе

Новина українською → Вашингтон, Пятница 02 апреля 2021 00:07
США выделили Украине 2 млрд долларов на безопасность за время войны на Донбассе Фото: ВСУ (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

С 2014 года США выделили Украине более 2 млрд долларов в рамках помощи по обеспечению безопасности. Это следует из заявления по итогам телефонных переговоров американского министра обороны Ллойда Остина и его украинского коллеги Андрея Тарана.

Сообщение опубликовано в Twitter Остина.

Подчеркивается, что этот пакет включает в себя оборонительное вооружение и другие средства, усиливающие поражающее действие, а также повышение системы командования, управления и отслеживания ситуации.

США выразили намерение продолжать наращивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты от российской агрессии.

"С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 2 млрд долларов на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе недавно объявленный пакет в размере 125 млн долларов", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. По его словам, российская армия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Кроме того, украинская разведка заявила о готовности России к эскалации ситуации на Донбассе. Разведчики считают, что Россия может перейти в наступление вглубь украинской территории.

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