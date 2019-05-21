США выдали Huawei временную лицензию

Министерство торговли Соединенных Штатов выдало китайской компании Huawei временную лицензию, благодаря которой она сможет поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение устройств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный на сайте ведомства документ.

Лицензия действительна в течение 90 дней - до 19 августа 2019 года.

Кроме Huawei подобную лицензию также получили 68 подконтрольных ей компаний.

Как отмечают в американских СМИ, получение Huawei временной лицензии выгодно операторам мобильной связи и интернет-провайдерам, использующим оборудование этой компании.

Отметим, 16 мая Минторг США внес Huawei в черный список компаний, замешанных, по мнению властей США, в деятельности, которая угрожает нацбезопасности и противоречит внешней политике страны.

Напомним, 15 мая президент Соединенных Штатов подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации с целью защитить коммуникационные сети. Ранее в Вашингтоне Huawei неоднократно обвиняли в создании шпионского оборудования.

19 мая американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei.