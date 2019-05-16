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Трамп объявил в США режим ЧС для защиты систем коммуникации

Новости » Политика    16.05.2019 - 01:47
Трамп объявил в США режим ЧС для защиты систем коммуникации
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

ЧС позволяет блокировать транзакции между компаниями США и их иностранными поставщиками

Президент Соединенных Штатов подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации с целью защитить коммуникационные сети. Как информирует РБК-Украина, об этом газете The Washington Post сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Отмечается, что указ президента расширяет полномочия властей относительно сделок американских компаний с иностранными поставщиками, которые подконтрольны оппонентам США.

По словам Сандерс, президент дал ясно понять, что его "администрация делает все возможное для процветания США и защиты страны от противников, которые все активнее создают и используют уязвимости в инфраструктуре и услугах в области информационно-коммуникационных технологий".

Как пишет Reuters, указ Трампа "прокладывает путь" для введения запрета на ведение бизнеса с китайской компанией Huawei. Ранее в Вашингтоне Huawei неоднократно обвиняли в создании шпионского оборудования.

Указ готовился на протяжении года, однако его введение откладывалось на фоне торговых переговоров между США и Китаем.

Напомним, ранее Центральное разведывательное управление США заявило, что одну с крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies финансируют китайские спецслужбы.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампчрезвычайные ситуации
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