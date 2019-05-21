США видали Huawei тимчасову ліцензію

Міністерство торгівлі Сполучених Штатів видало китайській компанії Huawei тимчасову ліцензію, завдяки якій вона зможе підтримувати існуючі мережі та оновлювати програмне забезпечення пристрою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований на сайті відомства документ.

Ліцензія чинна протягом 90 днів - до 19 серпня 2019 року.

Крім Huawei схожу ліцензію також отримали 68 підконтрольних їй компаній.

Як відзначають у американських ЗМІ, отримання Huawei тимчасової ліцензії вигідне операторам мобільного зв'язку та інтернет-провайдерам, які використовують обладнання цієї компанії.

Нагадаємо, 16 травня Мінторг США вніс Huawei до чорного списку компаній, причетних, на думку влади США, до діяльності, яка загрожує нацбезпеці і суперечить зовнішній політиці країни.

Нагадаємо, 15 травня президент Сполучених Штатів підписав указ про запровадження у США режиму надзвичайної ситуації з метою захистити комунікаційні мережі. Раніше у Вашингтоні Huawei неодноразово звинувачували у створенні шпигунського устаткування.

19 травня американська Google припинила надання послуг і технічної підтримки китайській Huawei.