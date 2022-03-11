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США вводят санкции против жены и детей Дмитрия Пескова

Автор: Татьяна Самарук

Соединенные Штаты вводят санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Department of Statf.

С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова", - сказал дипломат.

Также он допустил, что отправка в Украину добровольцев с Ближнего Востока может привести к эскалации ситуации.

Ранее мы сообщали, что ЕС ввел санкции против пресс-секретаря Путина и российских пропагандистов.

Также мы писали, что у Путина заявили, что мирные жители с оружием "станут мишенями" для российских войск.

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