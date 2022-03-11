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США вводять санкції проти дружини та дітей Дмитра Пєскова

Автор: Тетяна Самарук

Сполучені Штати вводять санкції проти дружини та дорослих дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, а також проти 12 членів російської Державної думи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Department of Statf.

З такою заявою на брифінгу виступив офіційний представник Держдепу Нед Прайс.

"Ми вводимо санкції проти 12 членів Держдуми РФ, які керували зусиллями щодо визнання так званих Донецької та Луганської народних республік, а також дружини та дорослих дітей представника Кремля Дмитра Пєскова", - сказав дипломат.

Також він припустив, що відправлення в Україну добровольців із Близького Сходу може призвести до ескалації ситуації.

Раніше ми повідомляли, що ЄС ввів санкції проти прессекретаря Путіна і російських пропагандистів.

Також ми писали, що у Путіна заявили, що мирні жителі зі зброєю "стануть мішенями" для російських військ.

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