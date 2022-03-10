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У Путина заявили, что мирные жители с оружием "станут мишенями" для российских войск

Новина українською →
Москва, Четверг 10 марта 2022 11:42
У Путина заявили, что мирные жители с оружием "станут мишенями" для российских войск Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирные жители Украины с оружием "станут мишенями" для российских войск. Таким образом он прокомментировал якобы массовую раздачу оружия среди населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Если кто-то в Украине с оружием в руках будет атаковать российских военных, они станут мишенями", - заявил Песков.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о праве гражданских лиц убивать российских захватчиков в период военного времени.

Также отметим, в Офисе президента рекомендуют жителям Харькова, Донецкой и Луганской областей по возможности выехать из населенных пунктов.

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