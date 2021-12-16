UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США вводят санкции против военной академии и исследовательских институтов Китая

Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкции против академии военно-медицинских наук Китая и ее 11 исследовательских институтов. Деятельность организаций признана представляющей угрозу американской национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный чиновник сообщил агентству, что сегодня, 16 декабря, Министерство финансов США объявят о санкциях против китайских компаний, которые используют биотехнологии и наблюдение для нарушения прав человека.

Собеседник издания отметил, что в санкционный список внесут Китайскую академию военно-медицинских наук и ее 11 исследовательских институтов. Организациям, в частности ограничат доступ к экспорту из США.

Как отмечает агентство, американские санкции против китайских научных центров последовали за запретом на инвестиции в США, наложенные на китайскую компанию по распознаванию лиц SenseTime.

По словам собеседника издания, санкции вводятся за причастность академии и институтов к притеснению китайских уйгуров и помощи военным Китая.

Напомним, 10 декабря США ввели санкции против китайских чиновников, которые причастны к нарушению прав уйгурского мусульманского меньшинства в северо-западном районе Синьцзяна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайСанкции