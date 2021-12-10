США ввели санкции против двух китайских чиновников за нарушение прав человека
США ввели санкции против двух чиновников Китая. Их обвиняют в "серьезных нарушениях прав человека" в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в северо-западном районе Синьцзяна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Решение о введении санкций в отношении китайских чиновников было принято Министерством финансов США 10 декабря.
В заявлении Министерства финансов США говорится, что более миллиона уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских этнических меньшинств были задержаны в Синьцзяне. Руководил их задержкой нынешний президент этого автономного региона Эркен Тунияз и его предшественник Шохрата Закира.
США также наложило санкции на компанию SenseTime, специалиста по распознаванию лиц. Компанию обвиняют в слежке за полицией в Синьцзяне.
Напомним о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. К бойкоту присоединилась Канада, как заявил Трюдо.
Ранее сообщалось, что США готовят санкции перед саммитом за демократию. Они коснуться лиц, которые причастны к нарушению прав человека, подрыву демократии, коррупции.