США ввели санкции против двух китайских чиновников за нарушение прав человека

США ввели санкции против двух чиновников Китая. Их обвиняют в "серьезных нарушениях прав человека " в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в северо-западном районе Синьцзяна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Решение о введении санкций в отношении китайских чиновников было принято Министерством финансов США 10 декабря.

В заявлении Министерства финансов США говорится, что более миллиона уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских этнических меньшинств были задержаны в Синьцзяне. Руководил их задержкой нынешний президент этого автономного региона Эркен Тунияз и его предшественник Шохрата Закира.

США также наложило санкции на компанию SenseTime, специалиста по распознаванию лиц. Компанию обвиняют в слежке за полицией в Синьцзяне.