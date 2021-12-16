США вводять санкції проти військової академії та дослідницьких інститутів Китаю

Високопоставлений чиновник повідомив агентству, що сьогодні, 16 грудня, Міністерство фінансів США оголосять про санкції проти китайських компаній, які використовують біотехнології та спостереження для порушення прав людини.

Співрозмовник видання зазначив, що до списку санкцій внесуть Китайську академію військово-медичних наук та її 11 дослідницьких інститутів. Організаціям, зокрема обмежать доступ до експорту з США.

Як зазначає агентство, американські санкції проти китайських наукових центрів послідували за забороною на інвестиції в США, накладені на китайську компанію з розпізнавання осіб SenseTime.

За словами співрозмовника видання, санкції вводяться за причетність академії та інститутів до утиску китайських уйгурів і допомоги військовим Китаю.