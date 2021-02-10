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США вводят санкции против руководителей переворота в Мьянме

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден заявил о подписании указа, который позволяет немедленно ввести персональные санкции против Мьянмы. В санкционный список попадут причастные к военному перевороту в стране.

Об этом шла речь на брифинге Байдена.

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По словам Байдена, санкции введут против военных лидеров Мьянмы, которые руководили переворотом, и их окружения.

"Сегодня я подписал новый указ, что позволяет нам немедленно ввести санкции против военных лидеров, которые руководили переворотом, против их бизнес-интересов и близких родственников", - сказал президент США.

Байден пообещал, что на этой неделе США определят первые цели будущих санкций, а также упомянул усиление экспортного контроля в отношении Мьянмы и заморозку американских активов в стране.

Напомним, 1 февраля в Мьянме военные арестовали президента и захватили власть в стране. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

Как писало РБК-Украина, вчера в Мьянміе на акции протеста против переворота произошло кровопролитие. Во время разгона митингующих силовики применили огнестрельное оружие.

Добавим, после переворота в Мьянме заблокировали работу социальных сетей.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденМьянмагоспереворотСанкции
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