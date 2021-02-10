США вводять санкції проти очільників перевороту в М'янмі

Президент США Джо Байден заявив про підписання указу, який дозволяє негайно ввести персональні санкції проти М'янми. До санкційного списку потраплять причетні до військового перевороту в країні.
Про це йшлося на брифінгу Байдена.
За словами Байдена, санкції введуть проти військових лідерів М'янми, які керували переворотом, та їх оточення.
"Сьогодні я підписав новий указ, що дозволяє нам негайно ввести санкції проти військових лідерів, які керували переворотом, проти їх бізнес-інтересів і близьких родичів", - сказав президент США.
Байден пообіцяв, що цього тижня США визначать перші цілі майбутніх санкцій, а також згадав посилення експортного контролю щодо М'янми та замороження американських активів в країні.
Нагадаємо, 1 лютого у М'янмі військові арештували президента та захопили владу в країні. Військові влаштували переворот через поразку на виборах.
Як писало РБК-Україна, вчора у М'янмі на акції протесту проти перевороту сталося кровопролиття. Під час розгону мітингувальників силовики застосували вогнепальну зброю.
Додамо, після перевороту у М'янмі заблокували роботу соціальних мереж.