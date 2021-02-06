ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Мьянме из-за переворота ограничили доступ к Twitter и Instagram

Мьянма, Суббота 06 февраля 2021 02:48
В Мьянме из-за переворота ограничили доступ к Twitter и Instagram
Фото: Instagram (pexels)
Автор: Даша Харченко

Вечером в пятницу, 5 февраля, власти Мьянмы распорядилась отключить в стране работу социальных сетей Instagram и Twitter. В Instagram против такого решения.

Об этом сообщила международная организация NetBlocks.

В организации подтвердили, что сейчас много интернет-провайдеров заблокировали Twitter. В социальной сети отмечают, что жалеют о запрете.

После блокировки Instagram представители компании призвали власти восстановить работу сервиса, аргументируя тем, что соцсеть является необходимым инструментом для общения людей.

Напомним, в Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Наблюдаются проблемы со связью по всей стране. задержали президента страны Вин Мьин и госсоветиника Аун Сан Су Чжи.

После этого в стране начали умножаться призывы к мирному выражения несогласия с действиями военных, которые распространяются в соцсетях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире МьянмаTwitterInstagram

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь