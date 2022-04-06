США вводят санкции против родственников Путина и Лаврова

В новый список ограничений попали:

члены семей российской элиты;

совершеннолетние дети Путина - Мария Путина и Екатерина Тихонова;

жена Лаврова - Мария Лаврова и дочь - Екатерина Винокурова;

члены Совета безопасности России, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Эти лица обогатились с помощью русского народа. Некоторые из них отвечают за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", - пишет пресс-служба США.

Добавим, что ограничения были наложены и против российских банков - "Ощадбанка"и" Альфа-Банка".