США вводят санкции против родственников Путина и Лаврова

США объявили новые санкции против банков и физических лиц России. Под ряд ограничений попали родственники главы Кремля Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В новый список ограничений попали:
"Эти лица обогатились с помощью русского народа. Некоторые из них отвечают за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", - пишет пресс-служба США.
Добавим, что ограничения были наложены и против российских банков - "Ощадбанка"и" Альфа-Банка".
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