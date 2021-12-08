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США вводят санкции против Ирана за нарушение прав человека

Автор: Наталья Скороход

США вели новые адресные санкции против Ирана за "грубые нарушения прав человека". Они коснулись дюжины иранских организаций и официальных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Санкции направлены на специальные подразделения сил безопасности за подавление демонстрантов. Эти организации обвиняются в совершении или отдаче приказа "от имени иранского правительства серьезных нарушений прав человека в отношении людей в Иране или иранских граждан или жителей, или членов их семей".

"Соединенные Штаты полны решимости использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия серьезным нарушениям прав человека и репрессиям во всем мире", - говорится в заявлении министра иностранных дел США.

Помимо Ирана, санкции также нацелены на сирийцев, в том числе двух генералов ВВС, Тауфика Мухаммада Хадура и Мухаммада Юссефа аль-Хасури, которых Минфин обвиняет в совершении химических атак, в результате которых погибли мирные жители в 2017 и 2018 годах. Эти меры коснулись и начальника военной разведки Уганды генерала Абеля Кандихо. Казначейство пишет, что люди, арестованные им "подвергались ужасным избиениям и другим чудовищным действиям, в том числе сексуальное насилие и смерть от электрического тока, часто приводящие к тяжелым травмам, а иногда и к смерти".

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Иран