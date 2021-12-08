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США вводять санкції проти Ірану за порушення прав людини

Автор: Наталья Скороход

США вели нові адресні санкції проти Ірану за "грубі порушення прав людини". Вони торкнулися дюжини іранських організацій та офіційних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Санкції спрямовані на спеціальні підрозділи сил безпеки за придушення демонстрантів. Ці організації звинувачуються в здійсненні або віддачі наказу "від імені іранського уряду серйозних порушень прав людини щодо людей в Ірані або іранських громадян або жителів, або членів їх сімей".

"Сполучені Штати сповнені рішучості використовувати всі наявні в їх розпорядженні інструменти для протидії серйозним порушенням прав людини і репресіям у всьому світі", - йдеться в заяві міністра закордонних справ США.

Крім Ірану, санкції також націлені на сирійців, у тому числі двох генералів ВПС, Тауфіка Мухаммада Хадура і Мухаммада Юссефа аль-Хасурі, яких Мінфін звинувачує у скоєнні хімічних атак, в результаті яких загинули мирні жителі у 2017 і 2018 роках. Ці заходи торкнулися і начальника військової розвідки Уганди генерала Абеля Кандіхо. Казначейство пише, що люди, заарештовані ним "піддавалися жахливим побиттям і іншим жахливим діям, в тому числі сексуальне насильство і смерть від електричного струму, часто призводять до важких травм, а іноді і до смерті".

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Іран