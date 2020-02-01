США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Фото: Алекс Азар (GettyImages)

Правительство США с 2 февраля решило ввести режим чрезвычайной ситуации

США с 2 февраля введут режим чрезвычайной ситуации на всей территории из-за китайского коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, передает его пресс-служба.

Он пояснил, что такое решение было принято после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной.

"Сегодня я объявил, что коронавирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в США", - сказал он.

Также министр отметил, что предпринимаемые США действия дополняют работу китайских коллег и сотрудников ВОЗ по сдерживанию вспышки вируса в Китае. Он сообщил, что режим ЧС на всей территории США начнет действовать с 17:00 по вашингтонскому времени 2 февраля (12:00 по киевскому времени).

По его словам, любой американец, кто возвращается из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, будет подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней. Все граждане США, которые находились в течение последних 14 дней на территории материкового Китая, по прибытии на родину будут проходить тщательное обследование.

Напомним, ранее правительство США объявило о запрете на въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая из-за распространения коронавируса нового