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В Штатах объявляют ЧС из-за коронавируса и запрещают въезд иностранцам

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 23:59
В Штатах объявляют ЧС из-за коронавируса и запрещают въезд иностранцам
Фото: Алекс Азар (GettyImages)

Запрет касается только тех, кто путешествует из Китая

Правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и запретит въезд в Штаты иностранцам, путешествующим из Китая. Об этом передает South China Morning Post.

Эти меры по приказу президента Дональда Трампа вводятся с целью предотвратить распространение болезни в стране.

Новые меры были объявлены на брифинге целевой группы Белого дома по коронавирусу во главе с министром здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром.

"Иностранным гражданам, кроме ближайших родственников граждан США и постоянных жителей, которые путешествовали в Китае в течение последних 14 дней, в этот раз будет отказано во въезде в Соединенные Штаты", - сказал Азар.

Ранее было решено, что граждане США, прибывающие в страну из китайской провинции Ухань - эпицентра заражения, - были помещены в карантин на 14 дней, начиная с воскресенья в 17:00 по восточному времени.

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса.

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