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США вводять режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     01.02.2020 - 08:32
США вводять режим надзвичайної ситуації через коронавірус
Фото: Алекс Азар (GettyImages)

Уряд США з 2 лютого вирішив ввести режим надзвичайної ситуації

США з 2 лютого введуть режим надзвичайної ситуації на всій території через китайський коронавірус нового типу 2019-nCoV. Про це заявив міністр охорони здоров'я і соціальних служб Алекс Азар, передає його прес-служба.

Він пояснив, що таке рішення було прийнято після заяви Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка оголосила ситуацію з новим коронавірусом надзвичайною.

"Сьогодні я оголосив, що коронавірус являє собою надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я в США", - сказав він.

Також міністр зазначив, що дії США доповнюють роботу китайських колег і співробітників ВООЗ щодо стримування спалахів вірусу в Китаї. Він повідомив, що режим НС на всій території США почне діяти з 17:00 за вашингтонським часом 2 лютого (12:00 за київським часом).

За його словами, будь-який американець, хто повертається з китайської провінції Хубей, де стався спалах коронавіруса, буде піддаватися обов'язковому карантину протягом 14 днів. Всі громадяни США, які знаходились протягом останніх 14 днів на території материкового Китаю, після прибуття на батьківщину будуть проходити ретельне обстеження.

Нагадаємо, раніше уряд США оголосив про заборону на в'їзд у Штати іноземцям, подорожуючим з Китаю через поширення коронавіруса нового

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