США вводят новые санкции против России и Беларуси. Затронут оборонный сектор

"Сегодня США в координации с союзниками и партнерами вводят дополнительные экономические санкции против России и Беларуси в ответ на вторжение президента Путина в Украину", - говорится в заявлении Белого дома.

Как отмечается в релизе, новые санкции призваны привлечь Беларусь к ответственности за то, что она позволила Путину вторгнуться в Украину. В отношении Минска будут применены меры экспортного контроля, которые вступили в силу для России 24 февраля. Ограничения помогут предотвратить поступление товаров, включая технологии и программное обеспечение, в оборонном, аэрокосмическом и морском секторах в РФ в обход через Беларусь и снизит способность обеих стран поддерживать военную агрессию

Санкции против России ударят по ее оборонному сектору. В целом ограничения затронут 22 структуры, которые связаны с оборонной сферой, в том числе компании, выпускающие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники для российской армии.

"Мы (США - ред.) будем продолжать создавать издержки вместе с союзниками и партнерами до тех пор, пока Путин продолжает эскалацию", - подчеркивается в документе.