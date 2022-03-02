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США вводят новые санкции против России и Беларуси. Затронут оборонный сектор

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Вашингтон, Среда 02 марта 2022 21:15
США вводят новые санкции против России и Беларуси. Затронут оборонный сектор Фото: США вводят новые санкции против России и Беларуси (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России за вторжение армии Путина в Украину. Также ограничения будут применены в отношении Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Сегодня США в координации с союзниками и партнерами вводят дополнительные экономические санкции против России и Беларуси в ответ на вторжение президента Путина в Украину", - говорится в заявлении Белого дома.

Как отмечается в релизе, новые санкции призваны привлечь Беларусь к ответственности за то, что она позволила Путину вторгнуться в Украину. В отношении Минска будут применены меры экспортного контроля, которые вступили в силу для России 24 февраля. Ограничения помогут предотвратить поступление товаров, включая технологии и программное обеспечение, в оборонном, аэрокосмическом и морском секторах в РФ в обход через Беларусь и снизит способность обеих стран поддерживать военную агрессию

Санкции против России ударят по ее оборонному сектору. В целом ограничения затронут 22 структуры, которые связаны с оборонной сферой, в том числе компании, выпускающие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники для российской армии.

"Мы (США - ред.) будем продолжать создавать издержки вместе с союзниками и партнерами до тех пор, пока Путин продолжает эскалацию", - подчеркивается в документе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы США, ЕС и их союзники по НАТО ввели санкции против России, то не было бы никакого вторжения

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