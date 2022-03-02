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США вводять нові санкції проти Росії та Білорусі. Зачеплять оборонний сектор

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Вашингтон, Середа 02 березня 2022 21:15
США вводять нові санкції проти Росії та Білорусі. Зачеплять оборонний сектор Фото: США вводять нові санкції проти Росії та Білорусі (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США вводять блокуючі санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Сьогодні США в координації з союзниками і партнерами вводять додаткові економічні санкції проти Росії і Білорусі у відповідь на вторгнення президента Путіна в Україну", - йдеться в заяві Білого дому.

Як зазначається у релізі, нові санкції покликані притягнути Білорусь до відповідальності за те, що вона дозволила Путіну вторгнутися до України. Щодо Мінська будуть застосовані заходи експортного контролю, які набрали чинності для Росії 24 лютого. Обмеження допоможуть запобігти надходженню товарів, включаючи технології та програмне забезпечення, в оборонному, аерокосмічному та морському секторах до обходу через Білорусь і знизить здатність обох країн підтримувати військову агресію

Санкції проти Росії вдарять у її оборонний сектор. Загалом обмеження торкнуться 22 структур, пов'язаних з оборонною сферою, у тому числі компанії, що випускають бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби та безпілотники для російської армії.

"Ми (США - ред.) будемо продовжувати створювати витрати разом із союзниками та партнерами доти, поки Путін продовжує ескалацію", - наголошується в документі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якби США, ЄС та їхні союзники щодо НАТО ввели санкції проти Росії, то не було б жодного вторгнення.

Війна Росії проти України продовжується сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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