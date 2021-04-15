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США вводят новые санкции против России уже на этой неделе, - СМИ

Автор: Наталья Скороход

В США вводят новые санкции против России. Официально заявят о них уже на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Объявить о введении санкций могут уже в четверг, 15 апреля. Их введут "за вмешательство в выборы и киберактивность, направленную против нескольких физических и юридических лиц".

В "черный список" внесут 30 организаций. Также 10 российских чиновников обяжут покинуть США.

"Широкомасштабные санкции будут введены в ответ на нарушение кибербезопасности программного обеспечения, созданного SolarWinds Corp, которое, по заявлению правительства США, скорее всего было организовано Россией. Взлом предоставил хакерам доступ к тысячам компаний и государственных учреждений, которые использовали продукты компании", - говорится в сообщении издания.

Эту кибератаку в США называли как "самую крупную и изощренную атаку, которую когда-либо видел мир".

Также США намерены наказать Москву за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США 2020 года. Американские спецслужбы заявили, что президент России Владимир Путин, вероятно, направил усилия на то, чтобы попытаться повернуть выборы в пользу тогдашнего президента Дональда Трампа.

Напомним, в США готовят санкции против окружения Владимира Путина. Также Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что Байден продлил санкции за кибератаки. Это коснулось и России.

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