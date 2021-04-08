У Путина готовятся к худшим сценариям развития отношений с США
Российская Федерация на фоне новостей о возможности новых санкций США и высылки дипломатов готовится к худшим сценариям развития отношений. Москва все время находится в "мобилизованном состоянии".
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии", - отметил Песков.
Он также добавил, что непредсказуемость отношений России и США - "это очень плохо".
Напомним, ранее сообщалось, что США готовят высылку российских дипломатов и санкции против окружения президента Владимира Путина. Также Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".
Как заявили в российском Совете Федерации, намерения США ввести новые санкции говорят о настрое на конфронтацию. Кроме того, в Москве пригрозили ответными мерами.