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У Путина готовятся к худшим сценариям развития отношений с США

Новина українською → Москва, Четверг 08 апреля 2021 13:08
У Путина готовятся к худшим сценариям развития отношений с США Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация на фоне новостей о возможности новых санкций США и высылки дипломатов готовится к худшим сценариям развития отношений. Москва все время находится в "мобилизованном состоянии".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Понимаете, враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. То есть когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии", - отметил Песков.

Он также добавил, что непредсказуемость отношений России и США - "это очень плохо".

Напомним, ранее сообщалось, что США готовят высылку российских дипломатов и санкции против окружения президента Владимира Путина. Также Вашингтон готовит два пакета санкций против газопровода "Северный поток-2".

Как заявили в российском Совете Федерации, намерения США ввести новые санкции говорят о настрое на конфронтацию. Кроме того, в Москве пригрозили ответными мерами.

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