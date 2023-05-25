США ввели санкції проти ватажка ПВК "Вагнера" у Малі

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти Івана Олександровича Маслова, керівника воєнізованих формувань російської приватної військової компанії "Вагнера", що базується в Малі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ПВК "Вагнера" може намагатися приховати свої зусилля щодо придбання військової техніки для використання її у війні проти України, у тому числі працюючи через Малі та інші країни.

"Санкції міністерства фінансів проти високопоставленого представника ПВК "Вагнера" в Малі виявляють і підривають ключового оперативника, який підтримує глобальну діяльність групи", - сказав заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон.

ПВК "Вагнера" у Малі

З 2020-го в Малі сталося два державні перевороти. В результаті тимчасовим президентом став полковник Ассімі Гоїта. У серпні 2022 року, після того, як відносини між Францією та малийською військовою хунтою погіршилися, останні французькі військові, які брали участь в антитерористичній операції "Бархан", залишили Малі.

У вересні 2021 року стало відомо, що керівництво Малі на тлі розриву відносин із західними союзниками обговорює можливість угоди з ПВК "Вагнера".

Міжнародні організації пізніше повідомляли, що "вагнерівці" в Малі вчиняли низку злочинів та порушували права людини.

Нещодавно в Державному департаменті США підтвердили інформацію ЗМІ про те, що ПВК "Вагнера" намагалась переправити зброю через Малі з метою використання її на війні в Україні.