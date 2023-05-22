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В США підтвердили, що "Вагнер" намагався переправити зброю через Малі

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Понеділок 22 травня 2023 23:49
В США підтвердили, що "Вагнер" намагався переправити зброю через Малі Фото: в США підтвердили спроби "Вагнера" переправляти зброю через Малі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Державному департаменті США підтвердили інформацію ЗМІ про те, що ПВК "Вагнера" намагалась переправити зброю через Малі з метою використання її на війні в Україні.

Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Там зазначили, що "Вагнер" намагається таємно закуповувати озброєння для війни в Україні через треті країни, де вони мають бази.

"Існують ознаки того, що "Вагнер" намагався придбати військові системи у іноземних постачальників та відправити цю зброю через Малі, використавши її як третю сторону. Ми поки не бачили жодних ознак того, що ці поставки були завершені або виконані, однак ми уважно стежимо за ситуацією",- зазначив представник Держдепу.

Нагдаємо, раніше інформацію про спроби "Вагнера" переправляти зброю через МАлі повідомляло CNN. Тоді американська розвідка розсекретила ці намагання "вагнерівців".

А раніше Financial Times з посиланням на злиті документи Пентагону писало, що "вагнерівці" запитували у Китаю зброю та боєприпаси для війни в Україні. Вони були впевнені, що Пекін піде їм на зустріч, але влада КНР проігнорувала всі запити.

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