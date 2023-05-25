США ввели санкции против главаря ЧВК "Вагнера" в Мали

"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Ивана Александровича Маслова, руководителя военизированных формирований российской частной военной компании "Вагнера", базирующейся в Мали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЧВК "Вагнера" может пытаться скрыть свои усилия по приобретению военной техники для использования ее в войне против Украины, в том числе работая через Мали и другие страны.

"Санкции министерства финансов против высокопоставленного представителя ЧВК "Вагнера" в Мали выявляют и подрывают ключевого оперативника, который поддерживает глобальную деятельность группы", - сказал заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Э. Нельсон.

ЧВК "Вагнера" в Мали

С 2020-го в Мали произошло два государственных переворота. В результате временным президентом стал полковник Ассими Гоита. В августе 2022 года, после того, как отношения между Францией и малийской военной хунтой ухудшились, последние французские военные, участвовавшие в антитеррористической операции "Бархан", покинули Мали.

В сентябре 2021 года стало известно, что руководство Мали на фоне разрыва отношений с западными союзниками обсуждает возможность сделки с ЧВК "Вагнера".

Международные организации позже сообщали, что "вагнеровцы" в Мали совершали ряд преступлений и нарушали права человека.

Недавно в Государственном департаменте США подтвердили информацию СМИ о том, что ЧВК "Вагнера" пыталась переправить оружие через Мали с целью использования его на войне в Украине.