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США ввели санкції проти трьох чиновників у Малі за співпрацю з ПВК "Вагнера"

Фото: Прапор США (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 24 липня, запровадили санкції проти трьох чиновників у Малі за співпрацю з ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на трьох малійських представників перехідного уряду і військових за сприяння розгортанню і розширенню діяльності приватної військової компанії "Вагнера" в Малі", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Браяна Е. Нельсона, ці чиновники зробили своїх людей у Малі уразливими для дестабілізуючої діяльності групи "Вагнера" і порушень прав людини.

Під обмеження потрапили такі особи:

  • Міністр оборони Малі Садіо Камара;
  • Начальник штабу ВПС Малі Алу Бой Діарра;
  • Заступник начальника штабу ВПС Малі Адама Багайоко.

Присутність "вагнерівців" у Малі

З моменту прибуття групи "Вагнера" в Малі в грудні 2021 року кількість жертв серед цивільного населення в цій країні зросла на 278%.

Багато з цих смертей серед цивільного населення стали результатом операцій, проведених малійськими збройними силами разом із членами групи "Вагнера".

Запровадження санкцій проти членів ПВК "Вагнера" в Малі

Наприкінці травня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти ватажка ПВК "Вагнера" у Малі. Під обмеження потрапив росіянин Іван Маслов.

Також Велика Британія у четвер, 20 липня, розширила санкції проти росіян. До списку потрапили особи, пов'язані з ПВК "Вагнера".

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