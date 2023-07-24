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США ввели санкции против трех чиновников в Мали за сотрудничество с ЧВК "Вагнера"

Фото: Флаг США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 24 июля, ввели санкции против трех чиновников в Мали за сотрудничество с ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на трех малийских представителей переходного правительства и военных за содействие развертыванию и расширению деятельности частной военной компании "Вагнера" в Мали", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Э. Нельсона, эти чиновники сделали своих людей в Мали уязвимыми для дестабилизирующей деятельности группы "Вагнера" и нарушений прав человека.

Под ограничения попали следующие лица:

  • Министр обороны Мали Садио Камара
  • Начальник штаба ВВС Мали Алу Бой Диарра
  • Заместитель начальника штаба ВВС Мали Адама Багайоко

Присутствие "вагнеровцев" в Мали

С момента прибытия группы "Вагнера" в Мали в декабре 2021 года количество жертв среди гражданского населения в этой стране выросло на 278%.

Многие из этих смертей среди гражданского населения стали результатом операций, проведенных малийскими вооруженными силами вместе с членами группы "Вагнера".

Введение санкций против членов ЧВК "Вагнера" в Мали

В конце мая Соединенные Штаты Америки ввели санкции против главаря ЧВК "Вагнера" в Мали. Под ограничение попал россиянин Иван Маслов.

Также Великобритания в четверг, 20 июля, расширила санкции против россиян. В список попали лица, связанные с ЧВК "Вагнера".

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