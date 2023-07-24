США ввели санкції проти трьох чиновників у Малі за співпрацю з ПВК "Вагнера"
Сполучені Штати Америки сьогодні, 24 липня, запровадили санкції проти трьох чиновників у Малі за співпрацю з ПВК "Вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.
"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на трьох малійських представників перехідного уряду і військових за сприяння розгортанню і розширенню діяльності приватної військової компанії "Вагнера" в Малі", - йдеться у повідомленні.
За словами заступника міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Браяна Е. Нельсона, ці чиновники зробили своїх людей у Малі уразливими для дестабілізуючої діяльності групи "Вагнера" і порушень прав людини.
Під обмеження потрапили такі особи:
- Міністр оборони Малі Садіо Камара;
- Начальник штабу ВПС Малі Алу Бой Діарра;
- Заступник начальника штабу ВПС Малі Адама Багайоко.
Присутність "вагнерівців" у Малі
З моменту прибуття групи "Вагнера" в Малі в грудні 2021 року кількість жертв серед цивільного населення в цій країні зросла на 278%.
Багато з цих смертей серед цивільного населення стали результатом операцій, проведених малійськими збройними силами разом із членами групи "Вагнера".
Запровадження санкцій проти членів ПВК "Вагнера" в Малі
Наприкінці травня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти ватажка ПВК "Вагнера" у Малі. Під обмеження потрапив росіянин Іван Маслов.
Також Велика Британія у четвер, 20 липня, розширила санкції проти росіян. До списку потрапили особи, пов'язані з ПВК "Вагнера".
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