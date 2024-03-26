США ввели санкції проти віце-президента банку РФ за підтримку режиму Асада

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо 11 фізичних та юридичних осіб, які підтримують режим сирійського диктатора Башара Асада.

Вони сприяють незаконним фінансовим переказам і торгівлі наркотиками, а також видобутку та експорту сирійських товарів.

Сирія стала провідним виробником і експортером каптагону, стимулятора амфетамінового ряду, що викликає сильну залежність і продається на всьому Близькому Сході та в Європі.

Хто потрапив під санкції

Заступник міністра фінансів з питань закордонних справ Брайан Нельсон заявив, що режим Асада продовжує використовувати різні схеми для ухилення від санкцій і веде репресії проти власних громадян.

У Мінфіні зазначили, що під обмеження потрапив віце-президент банку "Російська фінансова корпорація" Олексій Макаров. Також у списку санкцій фігурує компанія "СТГ Логістик", яка виграла і підписала 50-річний контракт з урядом Сирії.

Україна також вводила санкції проти Сирії