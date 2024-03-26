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США ввели санкції проти віце-президента банку РФ за підтримку режиму Асада

Архівне фото: США ввели санкції проти топ-менеджера банку РФ за підтримку режиму Асада (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 березня, запровадили санкції проти осіб, які підтримують режим диктатора Башара аль-Асада. У списку обмежень є і росіянин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо 11 фізичних та юридичних осіб, які підтримують режим сирійського диктатора Башара Асада.

Вони сприяють незаконним фінансовим переказам і торгівлі наркотиками, а також видобутку та експорту сирійських товарів.

Сирія стала провідним виробником і експортером каптагону, стимулятора амфетамінового ряду, що викликає сильну залежність і продається на всьому Близькому Сході та в Європі. 

Хто потрапив під санкції

Заступник міністра фінансів з питань закордонних справ Брайан Нельсон заявив, що режим Асада продовжує використовувати різні схеми для ухилення від санкцій і веде репресії проти власних громадян.

У Мінфіні зазначили, що під обмеження потрапив віце-президент банку "Російська фінансова корпорація" Олексій Макаров. Також у списку санкцій фігурує компанія "СТГ Логістик", яка виграла і підписала 50-річний контракт з урядом Сирії.

Україна також вводила санкції проти Сирії

Рік тому президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. До списку обмежень потрапив лідер Сирії Башар Асад, який підтримав РФ в агресії проти України.

А у квітні Кабінет міністрів підтримав рішення внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії.

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